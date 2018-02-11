هيئة المفاوضات السورية تبحث وفد دي ميستورا اللجنة الدستورية وتشكيلتها وصلاحيتها

اجتمعت هيئة المفاوضات السورية الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض، مع وفد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، لمناقشة العملية التفاوضية لحل النزاع في سوريا والوضع الإنساني.

وقال المكتب الإعلامي للهيئة، في بيان، إنها عقدت على هامش اجتماعها في مقر الهيئة، لقاء موسعا مع وفد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، تم خلاله بحث العديد من النقاط المتعلقة بمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، وسبل تفعيل تطبيق بيان "جنيف 1"، وقرار مجلس الأمن 2254، والعملية التفاوضية عموما.

وأوضحت أن اللقاء جاء فيما تواصل هيئة المفاوضات السورية، لليوم الثاني على التوالي، اجتماعها الدوري المنعقد في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة وإقرار مواد النظام الداخلي للهيئة وبحث ترتيبات الهيئة للجولات القادمة من المفاوضات.

وأشارت الهيئة إلى أنه قد تم طرح العديد من الأسئلة من قبل الأعضاء على وفد المبعوث الدولي كارستن ويلاند وعمر الحمدي وأليس شو، وتم تبادل وجهات النظر حول النقاط التي تحتاج إلى توضيح كاللجنة الدستورية وآلية تشكيلها وتسمية أعضائها وصلاحياتها ومدى مساهمتها في دفع عجلة الانتقال السياسي في سوريا.

إلى ذلك بينت الهيئة أنه قد تم على هامش الاجتماع، السبت، التواصل مع ممثلي العشائر السورية، مؤكدة أن رئيس الهيئة نصر الحريري ومدير مكتب التواصل عبد الإله فهد والعميد عوض العلي والسيد نشأت طعيمة وممثل الفصائل محمد الحاج علي، تواصلوا معهم وتم وضعهم في جو التطورات السياسية والميدانية وتشاورا معهم حول الجولات القادمة من مباحثات جنيف.

من الجدير ذكره أن الهيئة تأسست في نهاية العام 2017 بعد اجتماع الرياض 2 الموسع للمعارضة السورية.

المصدر: وكالات + هيئة المفاوضات

ياسين بوتيتي