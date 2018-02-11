دول العالم تعزي روسيا بكارثة تحطم طائرة "أن-148"

أعربت فلسطين وتركيا وفرنسا ومصر عن تعازيها للاتحاد الروسي بكارثة تحطم طائرة الركاب "أن-148" في ضواحي موسكو، اليوم الأحد، والتي أودى بحياة 71 شخصا.

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وبعث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، برقية تعزية لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وعبر عن "تضامن ووقوف" شعبه "إلى جانب الشعب الروسي الصديق في هذه الظروف الصعبة"، معربا "عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس بوتين والشعب الروسي وعائلات الضحايا".

بدوها، نشرت الخارجية الفرنسية تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيها إن الوزارة "تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا كارثة طائرة ركاب أن-148 الروسية وتوجه إليهم لكلمات الدعم في هذه الساعة الصعبة".

من جهته، هاتف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، بعد وقوع الكارثة، و"نقل له تعازي حكومته وشعبه بسبب تحطم الطائرة"، وأشار إلى "استعداد الجانب التركي لتقديم المساعدة حال تطلبت الضرورة".

ولاحقا، أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن "خالص التعازي في ضحايا سقوط طائرة الركاب"، وقدمت "المواساة لأسر الضحايا، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب روسيا الصديقة في تلك المحنة".

كما نعى الأزهر الشريف ضحايا الطائرة الروسية، التي سقطت صباح اليوم في ضواحي موسكو، وقدم في بيان له "خالص التعازي والمواساة لروسيا".

المصدر: وكالات

رفعت سليمان