تركيا تقيم منطقة صناعية بمنطقة الباب في حلب (فيديو)

وضعت تركيا، اليوم السبت، حجر الأساس لأول مدينة صناعية بمنطقة الباب التي تم السيطرة عليها في إطار عملية "درع الفرات" بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وتهدف تركيا من بناء المدينة الصناعية التي تبلغ مساحتها نحو 561 ألف متر مربع، إلى إعادة تنشيط الحياة التجارية وتحقيق النمو الاقتصادي في منطقة الباب.

وشارك في مراسم وضع حجر الأساس، شنول أسمر وجنكيز أيهان، مساعدا والي غازي عنتاب.

وقال رئيس مجلس الإدارة المحلية لمنطقة الباب، جمال أحمد عثمان، إن المدينة الصناعية، التي تبعد نحو 5 كلم عن مركز مدينة الباب، تعد أكبر تجمع صناعي على مستوى الباب ومنطقة "درع الفرات".

وأضاف رئيس مجلس الإدارة المحلية لمنطقة الباب، أن المشروع يحظى بأهمية من أجل اقتصاد المنطقة ومستقبلها وتوفير فرص العمل ورفع دخل العاملين فيها.

وأشار جمال أحمد عثمان إلى أن المدينة الصناعية متوافر فيها خدمات البنى التحتية ووحدة معالجة الصرف الصحي وشبكة مياه كبريتية.

وتمكنت تركيا و"المعارضة السورية المسلحة" من السيطرة على مناطق واسعة في ريف محافظة حلب الشمالي، في عملية "درع الفرات"، التي خاضتها في الفترة بين أغسطس 2016 ومارس 2017 ضد تنظيم "داعش".

المصدر: وكالة الأناضول للأنباء

ياسين بوتيتي