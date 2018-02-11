أمير قطر يهنئ روحاني بذكرى الثورة الإسلامية

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة اليوم الوطني الإيراني.

كما أرسل نائب أمير قطر عبدالله بن حمد آل ثاني، و رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ببرقية تهنئة إلى روحاني بهذه المناسبة.

وتحيي إيران اليوم الأحد، الذكرى 39 للثورة الإسلامية، من خلال تنظيم مسيرات في الشوارع والميادين العامة بمختلف المدن، بعد أيام من احتجاجات شهدتها مختلف المدن الإيرانية، رفع خلالها المتظاهرون شعارات مناوئة للسلطة، في ظل ما وصفوه بتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وانتشار الفساد.

المصدر: وكالات

رُبى آغا