إضراب شامل لعمال النظافة في القطاع الصحي بغزة

بدأت شركات النظافة والتغذية، اليوم الأحد، إضرابا شاملا، وتوقفت عن العمل في جميع المستشفيات والعيادات والمرافق الصحية في قطاع غزة احتجاجا على عدم صرف الرواتب.

وأوضح المتحدث باسم شركات النظافة أحمد الهندي، أن قرار الإضراب جاء بعد تخلف الحكومة للشهر الخامس على التوالي عن سداد المستحقات المالية للشركات العاملة في المشافي الحكومية بما يخالف عقد العمل الموقع مع وزارة الصحة".

من جهته أكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن العمليات الجراحية بمجمع الشفاء بغزة باستثناء الطارئة منها توقفت بسبب الإضراب.

وأضاف أن تراكم كميات كبيرة من القمامة في الأقسام العلاجية يعيق عمل الطواقم الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية.

المصدر: وكالات

أولغا رودكوفسكايا