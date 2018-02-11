موسكو مستعدة للتعاون مع أي دولة ترغب في التهدئة بسوريا

قال نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما) يوري شفيتكين، إن روسيا مستعدة للتعاون مع كل الدول من أجل التهدئة في سوريا والمنطقة.

وأوضح شفيتكين في معرض جوابه عن سؤال ما إذا كانت روسيا مستعدة للتنسيق العسكري مع إسرائيل، أن موسكو مستعدة للتعاون مع أي دولة تبذل جهودا لضمان التعايش السلمي بين دول المنطقة، وتحارب الإرهاب.

وأضاف البرلماني الروسي أن التطورات الأخيرة وإسقاط المقاتلة الإسرائيلية "F-16"، كانت نتيجة لعدوان ارتكبته إسرائيل باختراقها الأجواء السورية، مشيرا إلى أن تحركات إسرائيل تثير أسئلة.

هذا وكان الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين، قد دعا أمس السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي إلى تجنب خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه اتفق مع الرئيس الروسي على مواصلة التنسيق بين جيشي إسرائيل وروسيا.

وقال نتنياهو، في بيان نشره مكتبه الصحفي: "تحدثت مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأكدت خلال الحديث حقنا، بل واجبنا، في الدفاع عن أنفسنا أمام الهجمات من الأراضي السورية.

المصدر: وكالات

نادر همامي