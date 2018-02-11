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وزير خارجية قطر: نختلف مع إيران بأشياء ونشترك بأخرى

أخبار العالم العربي

وزير خارجية قطر: نختلف مع إيران بأشياء ونشترك بأخرى
AP
وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن
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قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده ليست "ودودة جدا" تجاه إيران.

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وأضاف الوزير، اليوم الأحد، خلال مقابلة مع "CNN": "لسنا ودودين جدا تجاه إيران، نريد منطقة يعمها السلام، نتشارك حدودا مع إيران كما نتشارك الحدود مع السعودية، لدينا اختلافات فيما يتعلق بالسياسات الإيرانية، ونتشارك معهم حقول طاقة، أكبر حقل غاز".

وتابع: "هذه الاختلافات وهذه الصراعات بيننا في المنطقة لن يتم حلها في أرض المعركة بل سيتم حلها عبر الحوار.. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بصورة جيدة وتعترف بشراكتها مع قطر في مجال مكافحة الإرهاب، وقمنا بحوار استراتيجي والذي يوضح تماما أن قطر تعتبر شريكا مهما في مجال مكافحة الإرهاب، والولايات المتحدة الأمريكية تعترف بدورها".

المصدر: CNN

رُبى آغا

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