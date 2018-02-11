مصر.. المؤبد لـ17 متهما بقتل الصحفية ميادة أشرف

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، بالسجن المؤبد لـ17 متهما في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم الصحفية ميادة أشرف.

كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما على 9 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ4 متهمين، والسجن 7 سنوات لمتهمين اثنين، وبراءة 15 متهما.

سبق ووجهت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام إليها، وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، وتصنيعها، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات، تنفيذا لأغراض إرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن اعتراف 25 متهما، بانضمامهم للجان العمليات النوعية لـ"جماعة الإخوان"، وتدبيرهم للتجمهر، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات، وإطلاق بعضهم اﻷعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين، وقوات الشرطة.

المصدر: الأهرام

نادر همامي