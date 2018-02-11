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تسريح 360 موظفا يمنيا من السفارة الأمريكية في صنعاء

أخبار العالم العربي

تسريح 360 موظفا يمنيا من السفارة الأمريكية في صنعاء
AFP
صورة أرشيفية من صنعاء
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سرحت السفارة الأمريكية في اليمن 360 موظفا يمنيا، بعد مرور 3 أعوام على إغلاقها في العاصمة صنعاء عقب سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" عليها.

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وأصدر السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، مذكرة رسمية، في الـ 6 من شباط/فبراير الجاري، قال فيها إنه: "بسبب السياسات الجديدة لوزارة الخارجية والتي تستوجب إبقاء البعثات الدبلوماسية في إطار العمليات المعلقة، تطلب منا تسريح 360 من الموظفين المحليين في السفارة بصنعاء العاملين حاليا في إجازة إدارية".
وأضاف: "بمجرد عودة السفارة إلى صنعاء سوف تعودون إلى عملكم، أما الموظفون المحليون الذين ليسوا في إجازة إدارية سوف يستمرون في العمل نيابة عن البعثة، بالإضافة إلى الوظائف الأخرى كحماية السفارة وفندق شيراتون القديم، وغيرها من الأعمال الإدارية والبرنامجية المحدودة".

وأشار السفير إلى أن هؤلاء الموظفين سيظلون يتلقون رواتبهم أو البدلات الأخرى المبينة في خطة التعويضات المحلية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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