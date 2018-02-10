وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد دعم برلين لإعادة استقرار وإعمار العراق

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، عن دعم بلادها لبغداد في جميع المجالات، وخاصة فيما يتعلق بإستقرار العراق وإعادة إعماره.

تصريحات الوزيرة الألمانية جاءت خلال بحثها مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في العاصمة بغداد المواضيع المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان له بأن العبادي وفون دير لاين بحثا التعاون الثنائي بين بغداد وبرلين في المجال الأمني، مع الإشادة بالتطور الكبير للقوات الأمنية والعسكرية العراقية، وناقشا أيضا تطورات الأوضاع في المنطقة.

وعقد هذا الاجتماع قبيل انطلاق مؤتمر الكويت الدولي الخاص بإعادة إعمار العراق والذي يباشر أعماله الاثنين المقبل.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي

نادر عبد الرؤوف