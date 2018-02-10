أنقرة: مقتل 3 جنود أتراك و"تحييد 15 إرهابيا" في عملية "غصن الزيتون"

أعلنت أركان الجيش التركي أن ثلاثة جنود أتراك قتلوا وأصيب خمسة آخرون بجروح في عملية "غصن الزيتون" التي تخوضها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

وأعلن الجيش في بيان، اليوم السبت، "تحييد 15 إرهابيا" من أفراد حزب "الاتحاد الديمقراطي" ووحدات حماية الشعب (الكردية) وعناصر تنظيم "داعش".

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وفي وقت سابق أفادت أركان الجيش التركي بـ"تحييد 1141 إرهابيا" وسقوط 21 قتيلا وحوالي 70 مصابا بين العسكريين الأتراك منذ بداية عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

ودانت دمشق بشدة التدخل التركي في منطقة عفرين. ودعت موسكو، على خلفية الوضع هناك، جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سلامة الأراضي السورية.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف