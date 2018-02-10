جيش لبنان يتهم إسرائيل بخرق مجاله الجوي

اتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بخرق مجال لبنان الجوي، صباح اليوم، 3 مرات على الأقل بواسطة طائراتها العكسرية.

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وقالت قيادة الجيش في بيان رسمي صدر عن مديرية التوجيه التابع له: "خرقت أربع طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخه عند الساعة 8.45، الأجواء اللبنانية من فوق البحر، غرب مدينة صور وصولا إلى بلدة كفرشوبا، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 8.45".

وأضاف البيان: "عند الساعة 9.20، خرقت أربع طائرات مماثلة تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الأرز، ونفذت طيارانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 9.40 من فوق الصرفند باتجاه البحر".

وأوضح البيان أن الحادث الثالث وقع عند الساعة 11.25 عندما "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة وصولا حتى مدينة صور، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 11.40 من فوق البلدة المذكورة".

وفي غضون ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية بأن "طائرة استطلاع معادية تحلق فوق منطقة وبلدات مرجعيون، كما يسمع صفارات الإنذار من داخل منطقة فلسطين المحتلة مقابل العديسة"، وذلك وسط "استنفار لقوات حفظ السلام".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الخارجية اللبنانية أن طائرات إسرائيلية شاركت في تنفيذ الغارات على سوريا اخترقت مجال لبنان الجوي، محذرة من مغبة تكرار مثل هذه الحوادث.

وشددت الوزارة على حق سوريا في "الدفاع المشروع" عن نفسها من أي اعتداء إسرائيلي، مضيفة أن وزير الخارجية، جبران باسيل، قدم تعليمات لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتسليم "شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل لإدانتها وتحذيرها من مغبة استخدامها الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + وكالات

رفعت سليمان