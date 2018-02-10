وسائل إعلام سورية تتعرض للتشويش في يوم إسقاط دمشق لمقاتلة إسرائيلية

أعلن وزير الإعلام السوري عماد سارة أن عددا من القنوات الفضائية والإذاعات السورية تعرضت للتشويش المتعمد، مؤكدا أن مهندسين تمكنوا من تجاوز التشويش وإعادة البث إلى الفضائية السورية.

ونقلت وكالة "سانا" عن سارة قوله إنه من بين الفضائيات والإذاعات السورية التي تعرضت للتشويش، اليوم السبت، الفضائية السورية والفضائية التربوية السورية وإذاعة "سوريانا"، مضيفا أن المختصين يعملون على معالجة المشكلة وإعادة البث إلى "التربوية" وإذاعة "سوريانا".

ولفت الوزير السوري إلى أنه تم "اتخاذ كامل الاحتياطات والإجراءات من أجل الاستمرار بالبث عبر يوتيوب وفيسبوك وتلغرام كما تم ضم كامل القنوات الفضائية لمواكبة التطورات".

واعتبر سارة أن التشويش يمثل "دليلا جديدا على الأثر الكبير للإعلام السوري ودوره في التصدي للمعركة التي تشن على سورية وقدرته على نقل الأحداث بكل شفافية".

وأكد سارة أن المعركة التي ذكرها "ليست ميدانية فحسب وإنما هي ثقافية وفكرية واقتصادية وإعلامية أيضا"، مشيرا إلى أن "الإعلام الوطني السوري كان خطوة بخطوة إلى جانب الجيش".

وشدد الوزير السوري على أن جهود الإعلام السوري الرامية إلى "فضح كل محاولات العدوان الإسرائيلي لتضليل الحقائق.. الذي انعكس سلبا على الحملة الإعلامية التي تمارس ضد سورية من بعض القنوات العربية التي تتآمر مع العدو الاسرائيلي وقنواته".

ومن اللافت أن التشويش يأتي في أعقاب إسقاط الجيش السوري لمقاتلة F-16 الإسرائيلية.

المصدر: سانا

إينا أسالخانوفا