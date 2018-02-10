الكشف عن سبب الهجوم المتزامن للقوات المسلحة المصرية

كشف الخبير العسكري ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، نصر سالم، إن مصر تهاجم البؤر الإرهابية في توقيت واحد على كافة المحاور، لحصار كافة العناصر الإرهابية لشل حركتها واقتلاعها من جذورها.

وأشار سالم، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى ضرورة مساعدة عناصر القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، وذلك من خلال تعاون الشعب مع الجيش والشرطة.

وتابع: "العناصر الإخوانية متواجدة داخل الدولة المصرية وتحاول افتعال الكثير من المشاكل والأزمات في الداخل، ونحتاج إلى اصطفاف وطني للتخلص من تلك الجماعات الإرهابية بشكل نهائي".

المصدر: صدى البلد