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سوريا تعلن القضاء على مسلحين حاولوا مهاجمة نقطة للجيش بريف اللاذقية

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سوريا تعلن القضاء على مسلحين حاولوا مهاجمة نقطة للجيش بريف اللاذقية
موقع وزارةالدفاع السورية
مدفع للجيش السوري
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إحباط هجوم على نقطة عسكرية للجيش في ريف اللاذقية.

وأفادت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، بـ"القضاء على كامل أفراد مجموعة إرهابية في تلة حدادة شرقي بلدة كنسبا بريف اللاذقية الشمالي، حاولت الاعتداء على إحدى النقاط العسكرية بالمنطقة".

المصدر: موقع وزارة الدفاع السورية

قدري يوسف

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