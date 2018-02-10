خبيرة: على روسيا أن تتخذ إجراءات عاجلة لمنع التصعيد بين إسرائيل وإيران

اعتبرت الخبيرة السياسية الروسية يلينا سوبونينا أن روسيا يجب أن تتخذ خطوات عاجلة لمنع تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران، على خلفية تطورات الأوضاع في سوريا.

وقالت سوبونينا لوكالة "إنترفاكس"، اليوم السبت: "على روسيا أن تعمل الآن ما في وسعها كي لا يبلغ هذا الصراع حدا لا رجعة عنه".

وأشارت الخبيرة، معلقة على توجيه إسرائيل ضربات ضد أهداف إيرانية في سوريا، إلى أن الحوادث من هذا النوع "قد تزداد خطورة كل مرة".

وذكرت أن "الإسرائيليين، منذ بداية الأزمة السورية، يعربون باستمرار عن قلقهم إزاء الوجود الإيراني في هذا البلد. ومع تطور هذا الصراع، تبدأ جميع الجهات الخارجية بالتصرف بشكل أكثر مجازفة، في محاولتها للحفاظ على مصالحها".

وأسقطت المقاتلات الإسرائيلية، فجر السبت، طائرة مسيرة إيرانية تقول تل أبيب إنه تم إطلاقها من العمق السوري. ثم استهدفت إسرائيل 12 موقعا في سوريا. وخسر سلاح الجو الإسرائيلي، خلال هذا الهجوم، مقاتلة، أسقتطها وسائط الدفاع الجوي السورية. وسقطت المقاتلة داخل الحدود الإسرائيلية فيما تمكن طياراها من القفز منها.

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف