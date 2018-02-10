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لبنان يعرب عن دعمه لدمشق ويحذر من مغبة استخدام أجوائه ضد سوريا

أخبار العالم العربي

لبنان يعرب عن دعمه لدمشق ويحذر من مغبة استخدام أجوائه ضد سوريا
Reuters Marius Bosch
بيروت
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دانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان الغارات، التي نفذها الطيران الإسرائيلي على أهداف في سوريا، وحذرت من مغبة استخدام الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا.

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وأكدت وزارة الخارجية في بيان، اليوم السبت، حق سوريا في الدفاع المشروع مقابل أي اعتداء إسرائيلي، مضيفة أن "وزير الخارجية والمغتربين أعطى تعليماته يوم الخميس إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل لإدانتها وتحذيرها من مغبة استخدامها الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا".

وأوضحت الوزارة أن "مثل هذه السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل تهدد الاستقرار في المنطقة، لذلك تطلب الوزارة من الدول المعنية كبح جماح إسرائيل لوقف اعتداءاتها".

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

نادر همامي

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