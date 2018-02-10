مقتل عسكريين تركيين بإسقاط مروحية عسكرية خلال عملية "غصن الزيتون"

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، مقتل عسكريين تركيين اثنين، اليوم السبت، جراء إسقاط مروحية عسكرية خلال تحليقها بمنطقة عفرين السورية في إطار عملية "غصن الزيتون".

وقال يلدريم، في كلمة ألقاها بولاية موغلا: "سقطت واحدة من مروحيتين ضاربتين نفذتا مهمات قتالية في إطار عملية غصن الزيتون، وتم استشهاد اثنين من عسكريينا".

وأشار يلدريم إلى أن "أسباب سقوط هذه الآلة القتالية لم يتم تحديدها بعد"، وأضاف مشددا: "ليست لدينا أدلة قاطعة حول ما إذا كان سقوط المروحية ناجم عن تدخل خارجي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن سقوط مروحية عسكرية تركية جنوبي مقاطعة هاتاي على الحدود مع سوريا أثناء مشاركتها في عملية "غصن الزيتون"، التي تجريها تركيا في منطقة عفرين السورية.

وفي تصريح يتناقض مع ما قاله يلدريم، أوضح أردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لفرع حزبه "العدالة والتنمية" في مدينة إسطنبول، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "قبل قليل أسقطت إحدى مروحياتنا العسكرية خلال عملياتنا العسكرية في عفرين السورية".

وتوعد الرئيس أردوغان "الإرهابيين"، الذين "أسقطوا" المروحية العسكرية برد قاس، في تأكيد أن الحادث وقع جراء تدخل خارجي.

President Erdogan says perpetrators will pay heavy price for downing Turkish helicopter pic.twitter.com/7ZZyJITJNL — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 10, 2018

وباشر الجيش التركي في الـ20 من يناير/كانون الثاني بالتعاون مع فصائل "الجيش السوري الحر" عملية "غصن الزيتون" ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

المصدر: الأناضول + وكالات

رفعت سليمان، فريد غايرلي