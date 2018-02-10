أول تعليق من "حماس" على إسقاط الطائرة الإسرائيلية

قال المتحدث باسم حركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم السبت، إن إسقاط الطائرة الإسرائيلية F-16 بنيران سورية، هو دفاع عن النفس و"مواجهة للعدوان المتواصل من قبل الاحتلال".

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ودعا رضوان إلى ضرورة "تكاثف الجهود والمقدرات من الجميع لمواجهة الاحتلال ولجم عدوانه"، مؤكدا وقوف الحركة والشعب الفلسطيني إلى جانب سوريا في مواجهتها للعدوان الإسرائيلي .

وقال في تصريحات لوكالة "قدس برس": "نشيد بالرد السوري على العدوان الإسرائيلي، ونؤكد على أن فلسطين تقف إلى جانب سوريا في مواجهة هذا العدوان الغاشم والقرصنة الصهيونية".

وندد رضوان "بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا"، مؤكدا أنه من حق سوريا أن ترد على هذه الاعتداءات، داعيا الأمة العربية إلى توحيد صفوفها لمواجهة "الخطر الداهم الذي يمثله الاحتلال الصهيوني".

وتسود حالة من التوتر على الحدود الفلسطينية السورية، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، سقوط مقاتلة تابعة لقواته، فجر اليوم السبت، بمضادات أطلقت من داخل سوريا، بعد فترة وجيزة من إعلانه إسقاط طائرة مُسيرة إيرانية انطلقت من سوريا.

المصدر: وكالات

رُبى آغا