"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" تصدر بيانا بخصوص التطورات الأخيرة بين سوريا وإسرائيل

عبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عن تضامنها ودعمها الكامل لسوريا "في مواجهة العربدة والعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية".

وقالت الجبهة في بيان لها:" إن تصدي الجيش السوري، فجر اليوم، لطائرات العدو وإسقاط إحداها، يكمن في رفض سوريا تكريس المعادلة التي أرادتها حكومة العدو بحقها في ممارسة العدوان أينما كان ووقتما تشاء على الأراضي السورية".

وأضاف البيان أن "سوريا ورغم كل ما عاشته من أحداث ومؤامرات لإضعافها وتقسيمها وإنهاء دورها القومي، فإنها قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها في التعامل مع الكيان الصهيوني باعتباره عدوا لسوريا وللأمة العربية".

كما دعت الجبهة الأمة العربية وقواها السياسية إلى دعم سوريا وشعبها ، و"ممارسة الضغوطات على الحكومات العربية المتواطئة والشريكة في مخططات إضعاف وتقسيم سوريا بالتوقف عن جرائمها هذه ، وبالانتصار إلى سوريا العربية الموحدة".

المصدر: دائرة الإعلام المركزي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين