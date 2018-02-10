إسرائيل تدعو للتنسيق مع روسيا عسكريا وسياسيا لوقف التصعيد في المنطقة

أكد السفير الإسرائيلي لدى روسيا هاري كورين، السبت، على ضرورة تعزيز التنسيق مع روسيا عسكريا وسياسيا لوقف التصعيد في المنطقة.

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تصريحات السفير جاءت عقب إسقاط مقاتلة إسرائيلية بنيران سورية بعد قصفها مواقع عسكرية في سوريا.

وأكد كورين في حديثه لوكالة "إنترفاكس"، أن بلاده ستعرقل عند الحاجة الخطط العسكرية الإيرانية في الأراضي السورية ولبنان التي تستهدف إسرائيل.

وأضاف: "إن النظام الإيراني بالتعاون مع شركائه مسلح بشكل جيد جدا. وإذا تحدث عن الخطط العسكرية الجديدة ضدنا فلا يمكننا إلاّ منعها. نحن جاهزون لاتخاذ إجراءات طارئة عند الحاجة. لكننا نأمل بألا نضطر لذلك".

وتابع: "إن التصعيد قد يؤدي إلى نهاية خطيرة جدا. هذا ما نناقشه مع الجانب الروسي... ومن الواضح أن هذه القضية تتطلب تنسيقا شديدا مع روسيا سياسيا وعسكريا".

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وأشار إلى أن إسرائيل تنوي منع تحول سوريا إلى ميدان عسكري بالنسبة لإيران.

هذا وأكد أن تل أبيب تطالب بوقف تواجد القوات الإيرانية وعناصر حزب الله والمسلحين الشيعة في المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد في سوريا.

كما عبر عن اعتقاده بأن "روسيا هيهات أن تسمح لإيران بنشر قواتها البحرية بالقرب من القواعد الروسية في سوريا في اللاذقية وطرطوس".

على صعيد متصل قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن إيران وسوريا تلعبان بالنار وأن بلاده مستعدة لتدفيعهما الثمن رغم عدم رغبتها بالتصعيد.

المصدر: إنترفاكس

أولغا رودكوفسكايا