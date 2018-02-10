قوات سوريا الديمقراطية: لم نتلق أي طلب لتسليم داعشيين بريطانيين لأي جهة أجنبية

قال مسؤول كبير من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أمس الجمعة، إننا لم نتلق أي طلب من أي حكومة أجنبية لتسليم بريطانيين اثنين من متشددي تنظيم "داعش"، لكننا سندرس أي طلب إن حدث ذلك.

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وأضاف المسؤول ريدور خليل، أن قوات سوريا الديمقراطية لم تتلق أي طلب من أي طرف دولي لتسليم السجينين ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ، وهما من بين 4 متشددين اشتهروا باسم "البيتلز" بسبب لكنتهم البريطانية.

وأشار إلى أن القوات مستعدة لدراسة أي طلب يقدم لها بخصوص الرجلين، كما قامت بنشر صورتهما.

وأكد خليل أن مسؤولين من التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، لقتال متشددي "داعش"، شاركوا في استجواب البريطانيين بعد إلقاء القبض عليهما، في منطقة ريفية بمحافظة الرقة في 24 يناير/ كانون الثاني.

وقال إن كوتي كان ينوي الفرار إلى تركيا بالتعاون والتنسيق مع أصدقاء له على الجانب التركي من الحدود. وأضاف بأنه يخضع للتحقيق الآن، دون أن يكشف عن معلومات بخصوص الشيخ.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن بريطانيا والولايات المتحدة ومسؤولين في المنطقة يبحثون في كيفية التعامل مع هذين المتشددين .

وأوضح متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "ما زلنا ندرس مع شركائنا في التحالف الخيارات الممكنة بشأن الشيخ وكوتي، لكن تأكدوا أن هناك نية مشتركة لمحاسبة كل من يرتكب مثل تلك الأفعال المزعومة".

المصدر: رويترز

رُبى آغا