وزير الخارجية الليبي: لم ألتقِ أشخاصا ينتحلون صفة دبلوماسيين تشاديين!

نفى وزير الخارجية الليبي بالحكومة المؤقتة محمد الدايري لقاءه بأشخاص ينتحلون صفة دبلوماسيين تشاديين.

وقال الدايري، أمس الجمعة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لم ألتقِ بأي دبلوماسي من دولة تشاد، ولا علم لي بالخبر".

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وألقت السلطات الأمنية في ليبيا، القبض على أشخاص من دولة تشاد، ينتحلون صفة دبلوماسيين بالسفارة التشادية في ليبيا، مشيرة إلى أن هؤلاء التقوا بالوزير بصفتهم مكلفين من دولتهم بافتتاح القنصلية.

من جهته، أوضح رئيس مركز شرطة البيضاء، 35 كم جنوب أجدابيا، الملازم محمد الفاخري لصحيفة "بوابة الوسط" الليبية أن: "تم القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص من حاملي الجنسية التشادية، ينتحلون صفة دبلوماسيين بالسفارة التشادية في ليبيا".

وأكد الفاخري على أن: "6 أشخاص تشاديين بينهم من يحمل صفة سفير وقنصل ببطاقات إثبات شخصية مزيفة وأوراق مزورة، التقوا وزير الخارجية محمد الدايري، وقدموا له أنفسهم وأبلغوه بأنهم مكلفون من دولتهم بافتتاح قنصلية لدولة تشاد في مدينة البيضاء شرق البلاد".

وأشار إلى أن: "الدايري، تواصل مع الدولة التشادية، للتأكد من هوية هؤلاء الأشخاص، وكان الرد أن الحكومة لم تقم بتكليف سفير بلادها بفتح قنصلية في مدينة البيضاء شرق البلاد، حيث لا وجود أساسا لسفارة تشادية في ليبيا حاليا، وإنما يوجد قنصل في العاصمة الليبية طرابلس".

وأوضح أن: "مديرية أمن مدينة البيضاء تلقت تعليمات من الداخلية بشأن مداهمة منزل التشاديين الستة، غير أن رجال الأمن لم يعثروا عليهم، ثم تبين أنهم غادروا إلى مدينة أجدابيا".

المصدر: وكالات

رُبى آغا