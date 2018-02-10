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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 3 بطاريات دفاع جوي سورية ومواقع للفرقة الرابعة قرب دمشق

الصور الأولية لحطام "F16" الإسرائيلية بعد استهدافها بنيران سورية

أخبار العالم العربي

الصور الأولية لحطام
AFP
F-16
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولية لحطام الطائرة الإسرائيلية التي سقطت فوق هضبة الجولان، بعد استهدافها بنيران سورية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، تحطم مقاتلة "F-16" إسرائيلية بنيران سورية بعد أن قصفت أهدافا إيرانية في سوريا، مشيرا إلى أن الطيارين اللذين كانا على متنها نجيا وتم إجلاؤهما.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري سوري، قوله: "قام كيان العدو الإسرائيلي فجر هذا اليوم بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت أكثر من طائرة".

المصدر: وكالات

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