الصور الأولية لحطام "F16" الإسرائيلية بعد استهدافها بنيران سورية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولية لحطام الطائرة الإسرائيلية التي سقطت فوق هضبة الجولان، بعد استهدافها بنيران سورية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، تحطم مقاتلة "F-16" إسرائيلية بنيران سورية بعد أن قصفت أهدافا إيرانية في سوريا، مشيرا إلى أن الطيارين اللذين كانا على متنها نجيا وتم إجلاؤهما.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري سوري، قوله: "قام كيان العدو الإسرائيلي فجر هذا اليوم بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت أكثر من طائرة".

المصدر: وكالات