الحشد الشعبي يعلن تصديه لهجوم "داعش" على الحدود العراقية السورية

أعلن الحشد الشعبي العراقي أن قواته تصدت لهجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" على الحدود العراقية السورية.

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وجاء في بيان صدر عن الحشد الشعبي يوم الجمعة ونشر على موقعه الإلكتروني، أن قوات اللواء الـ29 في الحشد تصدت، مساء الجمعة، لهجوم داعشي في قاطع تل صفوك على الحدود بين العراق وسوريا.

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إلى ذلك، قصف الحشد الشعبي بقذائف الهاون، في وقت سابق من الجمعة، تجمعات لـ"داعش" داخل الأراضي السورية، وتحديدا في قرية العطشانة.

وذكر بيان صدر بهذا الخصوص أن "تجمعات التنظيم وبحسب معلومات استخبارية كانت تنوي الهجوم على قطعات الحشد المتواجدة بمنطقة تل صفوك الحدودية"، مضيفا أن القصف أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف "داعش" هناك.

والسبت الماضي، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي انطلاق عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار من فلول "داعش" باتجاه الحدود السعودية غربي المحافظة.

وكان الحشد الشعبي أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، السيطرة الكاملة على الحدود العراقية السورية.

المصدر: السومرية نيوز

إينا أسالخانوفا