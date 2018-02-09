الأردن.. تجدد المواجهات بين الأمن والمحتجين في الكرك

تجددت المواجهات في مدينة الكرك جنوبي الأردن بين قوات الدرك والسكان على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة مؤخرا والقاضية برفع أسعار بعض السلع الغذائية وزيادة الضرائب.

وبحسب صحيفة "الغد"، استدعت المواجهات تدخل قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وكانت أعمال شغب قد اندلعت في محافظة الكرك، أمس الخميس، حيث رشق محتجون بالحجارة دار المحافظة، واقتحموا المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن التي أوقفت 9 أشخاص.

وقفات ومسيرات احتجاجية ضد رفع الأسعار

وانطلقت، اليوم الجمعة، عدة مسيرات ووقفات احتجاجية في محافظات عمان والبلقاء ومأدبا والكرك ومعان والطفيلة، رفضا لرفع الحكومة للأسعار، وفقا لموقع "خبرني".

وفي محافظة الكرك، خرجت 3 مسيرات احتجاجية مطالبة بإلغاء الضرائب والإفراج عن الموقوفين على خلفية المواجهات التي وقعت ليلة الخميس.

وفي العاصمة عمان اعتصم العشرات من تجمع "أحرار بني عباد" على الدوار الثامن، محتجين على النهج الاقتصادي الذي تتبع الحكومة.

المصدر: صحيفة الغد + خبرني

إينا أسالخانوفا