اشتباكات عنيفة بين القوة المشتركة وجماعة متشددة في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان (فيديو)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن اشتباكات اندلعت وسط إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وعزت الوكالة سبب الاشتباكات إلى مقتل المتشدد الإسلامي، محمد جمال حمد، مساء اليوم الجمعة.

ووصفت الوكالة الاشتباكات بالعنيفة، حيث تجري بين القوى الأمنية المشتركة والجماعات الإسلامية المتشددة على محوري الصفصاف وسوق الخضار، داخل المخيم واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما أدى إلى احتراق منزل.

وشوهدت سحب الدخان الأسود تتصاعد فوق المخيم.

كما أوردت الوكالة معلومات تفيد بأن الاشتباكات تدور بين عناصر من ​حركة "فتح"​ ومسلحين ملثمين ينتشرون في الشوارع، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

من جانبه، اتخذ الجيش اللبناني تدابير مشددة عند حواجزه وأغلق البوابات الحديدية عند مداخل المخيم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + مواقع إخبارية لبنانية

إينا أسالخانوفا