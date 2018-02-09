عنصران من "داعش" يكشفان عن مدافن محتملة لضحايا "جون" السفاح!

ذكرت شبكة "CNN" استنادا إلى مصادر، أن مسلحي تنظيم "داعش" اللذين اعتقلتهما قوات "سوريا الديمقراطية" قد كشفا عن مدافن محتملة لضحايا السفاح محمد إموازي المعروف باسم الجهادي"جون".

وأفادت هذه المصادر التي لم يكشف عنها بأن "عنصرين بداعش قدما معلومات لقوات سوريا الديمقراطية حول مواقع دفن محتملة لعدد من المختطفين الغربيين ممن قتلوا على يد الجهادي جون، المسؤول عن تنفيذ عمليات قطع رؤوس عدد من الرهائن والذين كان من بينهم أمريكيون".



إقرأ المزيد

ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن الاستخبارات الأمريكية كشفت اسمي العضوين في تنظيم "داعش" المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية وهما، ألكساندا كوتي وشفيع الشيخ.

وهذان الشخصان اللذان اعتقلا بداية العام الجاري، كانا في تنظيم "داعش" ضمن مجموعة تتكون من أربعة أشخاص ناطقين باللغة الانجليزية عرفت باسم "بيتلز"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

والجدير بالذكر أن السفاح جون قد قتل بعد أن استهدفت طائرة أمريكية من دون طيار سيارة كان يستقلها في مدينة الرقة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

المصدر: CNN

محمد الطاهر