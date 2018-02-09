قتيل وعشرات الجرحى جراء انفجار بمسجد في بنغازي

أفادت وسائل إعلام ليبية بسقوط قتيل وعشرات الجرحى، اليوم الجمعة، جراء انفجار استهدف مسجدا بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وذكر موقع "بوابة الوسط" أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل قتيلا و55 جريحا، وصفت مسؤولة في المستشفى إصاباتهم بالمتفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة. ويشار إلى أن محيط المستشفى شهد حالة من الفوضى والهلع.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات أو بيانات رسمية بشأن الانفجار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وتتضارب الأنباء حول طبيعة الانفجار، حيث تشير بعض التقارير إلى أن الانفجار كان بسيارة مفخخة قرب المسجد، فيما تفيد أنباء أخرى عن تفجير انتحاري داخل المسجد.

كما تضاربت الأنباء بشأن المسجد الذي استهدفه التفجير. وكانت الأنباء الأولية تتحدث عن استهداف مسجد أبو هريرة بمنطقة الماجوري، ووردت أيضا أنباء حول أن التفجير وقع بمسجد الخليل في حي البركة القريب من الماجوري.

المصدر: بوابة الوسط

أنطون زوييف