الجيش السوري يسيطر على جيب لـ"داعش" في مثلث حلب-حماة-إدلب

أفادت مراسلة RT بأن الجيش السوري تمكن اليوم من بسط سيطرته على الجيب المتبقي لتنظيم "داعش" الإرهابي والممتد بين أرياف حلب وحماة وإدلب.

وأكدت خلية الإعلام الحربي المركزي تحرير كامل الجيب المحاصر منذ 20 الشهر الماضي والممتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب إلى غرب سنجار في ريف إدلب وصولا إلى السعن في ريف حماة، والذي تتجاوز مساحته 1100 كم مربع.

#سوريا

وضعية تظهر تحرير #الجيش_السوري وحلفائه الجيب المحاصر بأرياف حلب وادلب وحماه بشكل كامل#الاعلام_الحربي_المركزيpic.twitter.com/fEdcDiObVg — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) ٩ فبراير، ٢٠١٨

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن القوات الحكومية وحلفاءها استعادوا السيطرة على 16 قرية وبلدة إثر متابعتهم تقدمهم في المنطقة الممتدة بين ريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي الشرقي، وهي: أرتوازية مخلاف ومخلاف ورسم جب الحملان وجب الجملان وعين النعجة ورسم الداب ورسم الضبع ومعر شمالي ومعر جنوبي وكوريج وتل شويح ورسم السبل وأبو عجوة شرقي وتبارة الجريرة والمويلح وأبو عجوة غربي.

وذكرت الوكالة أن هذا النجاح أحرز جراء مواجهات عنيفة خاضها الجيش المدعوم من القوات الرديفة ضد مسلحي "داعش"، مشيرة إلى أن الإرهابيين تكبدوا خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد، وذلك بعد يوم من بسط القوات الحكومية سيطرتها على كامل القرى الواقعة في الجيب المحاصر بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

من جانبها، أفادت قناة Directorate4 المختصة في متابعة التطورات الميدانية في النقاط الساخنة بأن المسلحين شنوا الجمعة هجوما بهدف خرق الطوق المفروض عليهم باتجاه مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري في محافظة إدلب.

وذكرت القناة أن "الدواعش" هاجموا طريق إمداد حساسا للجيش في المنطقة وتمكنوا من السيطرة على عشر قرى، حيث وردت أنباء عن مواجهات في محيط بلدة أبو دالي في ريف إدلب الجنوبي.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف