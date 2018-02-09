شاهد.. السعودية تعرض هوية الأمير نايف بن عبد العزيز للعموم

عرضت الأحوال المدنية السعودية صورة لبطاقة الهوية الوطنية للأمير نايف بن عبدالعزيز، عبر مجسم بارز في معرضها بمهرجان الجنادرية.

وأظهرت صورة البطاقة كافة بيانات هوية الأمير، ومنها مكان وتاريخ ميلاده ورقم السجل المدني، حيث ولد في الطائف عام 1353هـ، الموافق لـ1934 ميلادي، فيما تم إصدار الهوية عام 1381 من الرياض، وتاريخ انتهائها في السابع من ربيع الأول لعام 1436هـ.

تجدر الإشارة إلى أن الأحوال المدنية تقدم العديد من المعلومات التاريخية خلال مشاركتها في الجنادرية، ومنها استعراض مراحل تسلسل الوثائق الثبوتية، وعرض الأجهزة القديمة، وآلية أرشفة أساسات المواطنين وخدمات الأحوال للصم وضعاف السمع والخدمات المتنقلة والإلكترونية والنموذجية وغيرها.

المصدر: صحيفة عاجل