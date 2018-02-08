أردوغان وروحاني يشيدان بمؤتمر سوتشي حول سوريا ويبحثان عقد قمة ثلاثية في اسطنبول

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الإيراني، حسن روحاني، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، التطورات الأخيرة على الساحة السورية.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن مصادر في الرئاسة التركية أن أردوغان وروحاني "أعربا عن امتنانهما لزيادة التعاون بين البلدين حول القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب".

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيسين قيما إيجابيا التطور الذي تم إحرازه في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الذي عقد بمبادرة من روسيا وبدعم من تركيا وإيران.

بدورها، ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية، استنادا إلى مصادر في مكتب أردوغان، أن الرئيسين تطرقا أيضا إلى إمكانية عقد قمة ثلاثية بين تركيا وإيران وروسيا في إسطنبول حول تطورات الأزمة السورية.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن هذه المسألة تم بحثها في اتصال هاتفي بين أردوغان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكنه أشار إلى أن "موعد عقد مثل هذه القمة لم يحدد بعد".

المصدر: الأناضول + وكالات

رفعت سليمان