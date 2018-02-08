السعودية.. تحطم طائرة شراعية ومقتل الطيار ومساعده

أعلن مكتب تحقيقات الطيران بالسعودية عن تحطم طائرة شراعية خاصة بالقرب من العاصمة الرياض ووفاة قائدها ومرافقه.

وأوضح المكتب في بيان نشر اليوم الخميس أن الطائرة الرياضية الشراعية الخاصة من نوع Delta microlight تحطمت شرق مطار الثمامة شمالي الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أن "فرق الإنقاذ باشرت فور تلقي البلاغ بعمليات البحث وتمشيط المنطقة" وعثرت على "قائد الطائرة ومرافقه متوفّين إثر حادث تحطم الطائرة".

وتم تشكيل فريق مختص للتحقيق في أسباب الحادث وملابساته، بحسب البيان.

وذكرت صحيفة "تواصل" السعودية أن الطائرة تحطمت يوم أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة الطيار عبد العزيز اللحيدان ومرافقه يوسف اللحيدان.

المصدر: واس + صحيفة "تواصل"

إينا أسالخانوفا