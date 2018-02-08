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شاهد.. وزير الدفاع القطري بالزي العسكري على الحدود مع السعودية

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شاهد.. وزير الدفاع القطري بالزي العسكري على الحدود مع السعودية
twitter.com/MOD_Qatar
وزير الدفاع القطري بالزي العسكري
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زار وزير الدولة لشؤون الدفاع القطرية خالد بن محمد العطية، معسكر "جو السلامه" القريب من الحدود السعودية، حيث ترابض قوات عسكرية قطرية.

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ونشرت وزارة الدفاع القطرية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للوزير وهو بالزي العسكري، لأول مرة، خلال تفقده لتمرين "مقدام التعبوي" لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية في المعسكر.

وقالت إن هذا التمرين هو امتداد لسلسلة التمارين العسكرية الاحترافية التي تسهم في تطوير اللياقة البدنية والكفاءة القتالية لجميع أفراد منتسبي الخدمة الوطنية. 

يذكر أن ظهور الوزير القطري بالزي العسكري، يأتي بعد تغريدات للمستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، هدد خلالها باجتياح المملكة لقطر عسكريا.

وأرفق القحطاني تغريدته بمقطع فيديو لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال فيه إن "أي طلب بتدويل الأماكن المقدسة تعتبره السعودية بمثابة إعلان حرب وعمل عدواني، ومن حق المملكة الرد على أي طرف يعمل في هذا الاتجاه".

المصدر: وكالات

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