شاهد.. وزير الدفاع القطري بالزي العسكري على الحدود مع السعودية

زار وزير الدولة لشؤون الدفاع القطرية خالد بن محمد العطية، معسكر "جو السلامه" القريب من الحدود السعودية، حيث ترابض قوات عسكرية قطرية.

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ونشرت وزارة الدفاع القطرية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للوزير وهو بالزي العسكري، لأول مرة، خلال تفقده لتمرين "مقدام التعبوي" لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية في المعسكر.

وقالت إن هذا التمرين هو امتداد لسلسلة التمارين العسكرية الاحترافية التي تسهم في تطوير اللياقة البدنية والكفاءة القتالية لجميع أفراد منتسبي الخدمة الوطنية.

يذكر أن ظهور الوزير القطري بالزي العسكري، يأتي بعد تغريدات للمستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، هدد خلالها باجتياح المملكة لقطر عسكريا.

نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدولة لشؤون الدفاع يشهد تمرين مقدام التعبوي لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية اليوم، في معسكر جو السلامه



هذا التمرين إمتداداً لسلسلة التمارين العسكرية الاحترافية التي تسهم في تطوير اللياقة البدنية والكفاءة القتالية لجميع أفراد منتسبي الخدمة الوطنية #قطرpic.twitter.com/53zu5SXidJ — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 6 février 2018

سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يزور تمرين "مقدام" التعبوي لمنتسبي الخدمة الوطنية pic.twitter.com/j6s8YVEPHr — الطلائع (@AltalayaQatar) 7 février 2018

وأرفق القحطاني تغريدته بمقطع فيديو لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال فيه إن "أي طلب بتدويل الأماكن المقدسة تعتبره السعودية بمثابة إعلان حرب وعمل عدواني، ومن حق المملكة الرد على أي طرف يعمل في هذا الاتجاه".

خلايا عزمي وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين!

نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته: تراها إشارة من الكبار ومايحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق. ٢٠٠ جيب ماتوقف إلا بالوجبه ويعلقونك مع رجولك. ماهو نافعك عزمي ولا غيره.

https://t.co/oTww3grPS2 — سعود القحطاني (@saudq1978) 5 février 2018

المصدر: وكالات