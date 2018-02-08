السجن 5 سنوات لإعلامي سعودي قدح الديوان الملكي

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية بسجن إعلامي سعودي 5 سنوات لقدحه وإساءته للديوان الملكي.

وأصدرت المحكمة، أمس الأربعاء، حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهم، سعودي الجنسية، بالقدح والإساءة إلى أحد أجهزة الدولة، وهو الديوان الملكي، والعاملين فيه، عبر حديثه خلال لقاء تلفزيوني، ووصفه بأنه أصل الفساد الإداري.

وقررت المحكمة سجن الإعلامي 5 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة، 5 سنوات أخرى، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته وإطلاق سراحه.

المصدر: عكاظ