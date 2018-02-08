الدفاع الروسية: الطيران الأمريكي قصف قوات موالية للجيش السوري أثناء قيامها بعملية ضد "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الأمريكي قصف قوات موالية للجيش السوري أثناء قيامها بعملية عسكرية ضد إحدى الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" في محافظة دير الزور.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، أنه في الفترة الأخيرة ازداد عدد حالات قصف مواقع القوات الحكومية السورية من قبل مسلحي "داعش" في بعض مناطق محافظة دير الزور، وفي 7 فبراير/شباط توجه أحد فصائل قوات شعبية موالية للقوات الحكومية للقيام بعملية استطلاعية نحو منشأة الإصبع النفطية جنوب شرقي مدينة الصالحية.

وأضافت أنه "أثناء تنفيذ المهام تعرضت القوات الشعبية لقصف مفاجئ من مدافع الهاون وراجمات الصواريخ، وبعد ذلك تعرضت لضربة من قبل مروحيات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة".

وحسب معطيات وزارة الدفاع الروسية، أسفر الحادث عن إصابة 25 من عناصر القوات الموالية للجيش السوري.

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وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "سبب الحادث هو عدم تنسيق عمليات الاستطلاع للقوات الشعبية السورية مع قيادة مجموعة العمليات الروسية في مدينة الصالحية".

وأكدت الوزارة أن القيادة العسكرية الروسية في قاعدة حميميم أجرت اتصالا مع مقر قوات التحالف الدولي في أعقاب الحادثة، وذكر الجانب الأمريكي أن منشأة الإصبع النفطية القريبة من منطقة الحادثة تقع تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".

ونوهت وزارة الدفاع الروسية بأن "هذه الحادثة تؤكد مرة أخرى أن الهدف الحقيقي من الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي على أراضي سوريا ليس محاربة تنظيم داعش الإرهابي الدولي، بل الاستيلاء والسيطرة على المواقع الاقتصادية التي تعود ملكيتها للجمهورية العربية السورية".

المصدر: وكالات

أنطون زوييف