طهران للبحرين: الأفضل لكم التخلي عن قمع الشعب

رفضت طهران اتهامات البحرين لها بالضلوع في تفجير أحد أنابيب النفط في المملكة بالقرب من قرية بوري العام الماضي.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الاتهامات البحرينية بأنها "كاذبة ولا أساس لها".

وأضاف: "من الأفضل للسلطات البحرينية بدلا من توجيه التهم المكررة ونشر سيناريوهات قديمة ومنتهية الصلاحية، التخلي عن التوجه الأمني والبوليسي وقمع المطالب المشروعة للشعب وإنهاء الأزمة في هذا البلد عبر إجراء حوار جاد مع أبناء الشعب، وألا تسعى وراء إلصاق التهم بشكل وهمي وغير محترف من أجل حل مشاكلها وأزماتها الداخلية".

وذلك ردا على بيان لوزارة الداخلية البحرينية الذي جاء فيه أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 4 "عناصر إرهابية"، قالت إنها متورطة في تفجير أنبوب النفط، وتلقت تدريبا في إيران في معسكرات تابعة للحرس الثوري.

المصدر: تسنيم

أنطون زوييف