بن دغر يصف أحداث عدن بالانقلاب

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، إن الأحداث التي عصفت بعدن خلال الأيام الماضية هي "انقلاب على الشرعية وتمرد انتهى بعد أن خسر الوطن الكثير من أبنائه العسكريين النجباء".

وأضاف رئيس الوزراء اليمني، أمام الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الأربعاء: "أمامنا جهد كبير بالتعاون مع التحالف العربي لمنع تكرار ما حدث"، مؤكدا أنه أمام المحققين مهمة كشف من يقف وراء الأحداث وأسبابها، داعيا السعودية إلى التحقيق فيها .

وأوضح أنه من المهم اليوم رأب الصدع وتضميد الجراح والخروج من حالة الشحن السياسي، والعناية بالجرحى وتطبيع الحياة.

كما دعا ابن دغر إلى التحقيق "فيما جعلته عناصر الانقلاب والتمرد سبباً للانقضاض على الشرعية، وأعني بها تهمة الفساد"، مؤكدا أن حكومته تدعم جهود اللجنة السعودية - الإماراتية العسكرية المكلفة بفرض وقف شامل لإطلاق النار.

هذا وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد وصف في وقت سابق، الاشتباكات في عدن بـ"خطوات انقلابية مرفوضة وتمرد مسلح أقدم عليه المجلس الانتقالي الجنوبي"، مؤكدا أن غالبية اليمنيين يدعمون الشرعية.

المصدر: RT

نادر همامي