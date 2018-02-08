قمة روسية تركية إيرانية على غرار سوتشي في إسطنبول

اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، على عقد قمة ثانية على غرار سوتشي حول سوريا في إسطنبول.

وصرح الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين وأردوغان أكدا خلال الاتصال على أهمية استمرار التعاون الروسي التركي الإيراني حول سوريا، وشددا كذلك على أهمية الالتزام الصارم باتفاقيات أستانا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيسكوف قوله: "جرى الحديث عن لقاء الرؤساء الثلاثة، لكن لا تاريخ محدد حتى الآن".

كذلك ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الرئيسين قررا خلال مكالمتهما الهاتفية عقد قمة جديدة في إسطنبول على غرار سابقتها في سوتشي تجمع زعماء تركيا وروسيا وإيران.

واطلع أردوغان نظيره الروسي على آخر التطورات بخصوص عملية "غصن الزيتون" الجارية في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، كما بحثا الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

واتفق الرئيسان على الإسراع في إنشاء نقاط مراقبة جديدة في محافظة إدلب شمال سوريا ضمن مناطق خفض التوتر المتفق عليها في محادثات أستانا.

وكانت قمة مماثلة بمشاركة زعماء كل من روسيا وتركيا وإيران، قد عُقدت في سوتشي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لبحث سبل تسوية الأزمة السورية، التي تقترب من عامها الثامن.

المصدر: وكالات

نادر همامي