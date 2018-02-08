موسكو تأسف لازدواجية واشنطن في مكافحة الإرهاب

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الإدارة الأمريكية تتبع نهجا مزدوج المعايير في تعاونها مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الجانب الروسي يأسف لازدواجية المعايير الأمريكية، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة مر بمراحل مختلفة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تغض الطرف عن أمثلة محددة في الحرب ضد الإرهاب.

وقال سيرومولوتوف إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع واشنطن حول المسائل الأكثر إلحاحا في مجال مكافحة الإرهاب، لكنها لن تصر على ذلك كثيرا.

وعرض نائب وزير الخارجية الروسي أمثلة للتعاون الروسي – الأمريكي في مجال الأمن، مشيرا إلى أنه في سنة 2011 نبهت موسكو أكثر من مرة عبر قنوات اتصال الإدارة الأمريكية لنشاط الأخوين جوهر تسارنايف وتامرلان تسارنايف، وأن الجانب الأمريكي في البداية لم يرد ثم أعلن أنه "سيتصرف بنفسه مع مواطنيه، وفي النتيجة وقعت التراجيديا".

وأضاف سيرومولوتوف أن السلطات الروسية تمكنت من إحباط هجوم في مدينة سانت بطرسبورغ في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بفضل معلومات استخباراتية من جهاز الاستخبارات الأمريكية، مشيرا إلى أن التعاون الروسي – الأمريكي أثبت نجاعته ونجاحه.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي