قوات عراقية تكتشف أنفاقا خلال حملتها ضد تنظيم "الرايات البيض" في طوزخورماتو

بدأت قوات عراقية مشتركة بإسناد جوي من طيران الجيش، عمليات عسكرية لتطهير طوزخورماتو، من مسلحي تنظيم ما يعرف بـ"الرايات البيضاء".

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن العملية العسكرية بدأت بمشاركة ألوية من الحشد الشعبي، والجيش، وقوات الرد السريع، وعمليات صلاح الدين وبإسناد جوي من طيران الجيش.

ونشرت قناة "السومرية نيوز"، صورا لأنفاق عثرت عليها القوات العراقية خلال العملية العسكرية.

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وقالت "السومرية نيوز" إن "العمليات جاءت للقضاء على المجاميع الخارجة عن القانون وإنهاء استهداف قضاء الطوز وتأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك بشكل كامل".

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وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، قد كشف في وقت سابق، عن دعم جهات وصفها بـ"الانفصالية" تقف خلف تنظيم "الرايات البيض"، مشيرا إلى أن عناصر من تنظيم "داعش" منخرطون في هذا التنظيم، فيما أكد وضع خطة أمنية للقضاء عليه.

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يذكر أن تنظيم "الرايات البيض" ظهر في محافظة صلاح الدين وتحديدا قضاء طوزخرماتو ويقدر عدد عناصره بنحو 2000 مسلح.

هذا وما يزال انتماء هذا التنظيم وأهدافه غير واضحة، خاصة في ظل غياب أي تصريح أو موقف حكومي عنه ، فعناصره لم تعلن بدورها عن وجودها وأهدافها.

المصدر: وكالات

نادر همامي