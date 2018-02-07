مصير مجهول ينتظر مشاركين في سوتشي اعتقلهم الحر في "درعا"

أصدرت محكمة دار العدل في حوران التابعة للجماعات المسلحة، 3 مذكرات إحضار لمشاركين في مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية.

وطالبت المحكمة مسلحي الجيش السوري الحر الموجودة في مدينة داعل بريف درعا الغربي، بإحضار المشاركين لمقر المحكمة.

وذكر موقع "المدن" الإلكتروني أن مذكرات المحكمة شملت فيصل الشحادات، والذي حضر سوتشي بصفته الشخصية، وخالد الشرع من "الحزب الشيوعي السوري"، والطبيب عايش غنيم، المقيم في العاصمة دمشق.

هذا ونشرت عشيرتا الشرع والملحم في مدينة داعل بيانا تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "قام آل الشرع وآل الملحم بالتعاون مع كتيبة الشهيد محمد الشرع بإلقاء القبض على المدعو خالد الشرع لحظة دخوله من معبر المدينة، وتم اقتياده إلى سجن الكتيبة".

وتابع البيان: "ملتزمون بإبقاء خالد الشرع موقوفا للحق العام"، وأن الكتيبة العسكرية ستسلمه لدار العدل "أصولا إذا صدر أمر بذلك، بشرط إحضار جميع المشاركين في المؤتمر المتواجدين في مناطق المعارضة".

ونشر آل الشحادات، بيانا يستنكرون فيه ذهاب فيصل الشحادات، إلى المؤتمر، معلنين أنه تم توقيفه بعد عودته، وأنهم بانتظار الحكم الذي سيصدر بحق جميع من شارك في المؤتمر، من حوران.

وقال قيادي من أعضاء ما يسمى بـ "المجلس العسكري" في داعل، إنه تم تسليم الشحادات لهم، لكنهم أطلقوا سراحه بعد ساعات لتجنب حدوث "توتر عشائري"، مضيفا أنه من المفترض تسليم المشاركين في سوتشي لـ"المجلس العسكري"، الأربعاء، لينقلوا بعدها للمحكمة، وذلك عقب اجتماع ضم وجهاء المدينة والمجلس العسكري.

المصدر: المدن