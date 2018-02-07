البرلمان العراقي يعاقب 3 نواب لاعتدائهم على النائب جبار العبادي

قرر مجلس النواب العراقي معاقبة 3 من أعضائه بعد حادثة الاعتداء على العضو في اللجنة المالية للمجلس جبار العبادي داخل البرلمان.

وقرر مجلس النواب تعليق عضوية النواب مسعود حيدر وسيروان عبد الله وشاخه وان عبد الله لمدة 15 يوما وإحالتهم إلى لجنة السلوك النيابي.

وجاء في وثيقة لرئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أنه "نظرا لما صدر من النواب... من إخلال بالنظام الواجب في جلسة البرلمان... وانتهاك جسيم لقواعد السلوك النيابي، وتعطيل لأعمال المجلس ولتنفيذ القوانين، وحفظا لهيبة مجلس النواب وواجب احترام رئاسته وأعضائه دون الإخلال بما تقتضيه القوانين النافذة من عقوبات، تقرر توجيه العقوبات لهم".

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وأوضحت الوثيقة أن "العقوبات تضمنت شطب أقوالهم من محضر جلسة مجلس النواب، وتعليق عضويتهم لمدة 15 يوما، وتستقطع عن الأيام التي تعلق فيها عضويتهم مبلغا ما يستقطع من النائب المتغيب دون عذر مشروع، وإحالتهم إلى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض التحقيق في المخالفة المسندة اليهم ما يتناسب من عقوبة قد تصل إلى إسقاط العضوية".

ويأتي ذلك بعد اعتداء النواب الثلاثة على العضو في اللجنة المالية للمجلس جبار العبادي أثناء جلسة المجلس يوم 5 فبراير/شباط الجاري، التي جرى خلالها النظر في قانون الموازنة الاتحادية بالقراءة الثانية، والذي توجد خلافات بشأنه بين النواب الأكراد وقوى سياسية أخرى.

شريط فيديو يظهر لحظة اعتداء النواب الأكراد في مجلس النواب العراقي على عضو اللجنة المالية جبار العبادي. pic.twitter.com/Yr5e1cx2oG — جريدة النهارالكويتية (@naharkw) February 6, 2018

المصدر: السومرية

أنطون زوييف