الأمم المتحدة: مستشفيات غزة مهددة بالإغلاق

قالت الأمم المتحدة إن الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطوارئ داخل المستشفيات بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي في قطاع غزة، سينفد خلال عشرة أيام، وناشدت المانحين توفير دعم عاجل.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن خدمات الطوارئ والتشخيص ووحدات الرعاية المركّزة وغرف العمليات في خطر علاوة على 55 محطة للصرف الصحي و48 محطة تحلية ومنشآت تجميع الفضلات الصلبة.

مكتب الأمم المتحدة أوضح أن 6.5 ملايين دولار مطلوبة لتوفير 7.7 ملايين لتر من الوقود الطارئ في 2018 وهو "أدنى حد لتفادي انهيار الخدمات".

ونقل بيان المكتب عن روبرتو فالينت، القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية قوله: "بدون التمويل، ستضطر جهات خدمية أخرى إلى وقف عملياتها خلال الأسابيع المقبلة وسيتدهور الموقف بشكل دراماتيكي مع احتمال امتداد تأثيره إلى كافة السكان". وأضاف قائلا "لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك".

ويهدد أيضا قرار الولايات المتحدة تقليص إسهامها المقدم لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتفاقم المشاكل في القطاع.

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المصدر: رويترز

إياد قاسم