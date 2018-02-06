وكالة تركية: الوحدات الكردية تستهدف الجيش الحر بالغازات السامة

أفادت وكالة "دوغان" التركية بأن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا استهدفت مسلحي الجيش السوري الحر، بالغازات السامة في ريف عفرين.

وقالت الوكالة إن الوحدات الكردية قصفت مواقع الجيش الحر في قرية الشيخ خروز بريف عفرين شمالي سوريا، بقذيفة هاون تحوي غاز الكلور السام، ما أسفر عن إصابة 20 مسلحا بحالات اختناق، سبعة منهم حالتهم خطيرة.

هذا وواصلت المدفعية والدبابات التركية المساندة للجيش الحر، قصف أهداف عسكرية تابعة للوحدات الكردية، في إطار عملية "غصن الزيتون".

وشهدت الوحدات العسكرية التركية المتمركزة عند النقاط الحدودية مع سوريا، تحركا كبيرا، حيث استقبلت تعزيزات عسكرية إضافية.

وأطلقت القوات المسلحة التركية في الـ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وحزب العمال الكردستاني شمالي سوريا.

المصدر: وكالات

علي جعفر