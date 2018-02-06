الجيش الأمريكي شن 18 غارة جوية في اليمن خلال شهرين

أفاد الجيش الأمريكي بأنه شن 18 غارة جوية في اليمن خلال الشهرين الماضيين استهدف خلالها مسلحين لتنظيمي "القاعدة" في شبه جزيرة العرب و"داعش" الإرهابيين.

وأوضح المكتب الصحفي للقيادة المركزية الأمريكية أن طائراتها الحربية شنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي 8 غارات جوية على مسلحين في اليمن.

وأكد تصفية المنسق العام للعمليات الخارجية في تنظيم القاعدة مقداد السناني في الـ15 من ديسمبر الماضي، وحبيب السناني المسؤول عن نقل الأسلحة والمتفجرات والأموال إلى أعضاء القاعدة في شبه جزيرة العرب في الـ19 من الشهر ذاته.

وأضاف المكتب الصحفي أن سلاح الجو الأمريكي شن 10 غارات في يناير/كانون الثاني الماضي، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتعهدت القيادة المركزية الأمريكية باستمرار مكافحة الإرهاب ضد الإرهابيين في اليمن، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين