 
مباشر

قتيل و 70 جريحا في اقتحام إسرائيلي لنابلس بحثا عن منفذ عملية أريئيل

أخبار العالم العربي

قتيل و 70 جريحا في اقتحام إسرائيلي لنابلس بحثا عن منفذ عملية أريئيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ju6h

أفادت مراسلتنا في رام الله أن شابا فلسطينيا قتل وأصيب 70 آخرون خلال اقتحام قوات خاصة إسرائيلي منطقة الجبل الشمالي في نابلس.

وذكرت مراسلتنا أن مواجهات اندلعت بين عدد من شبان المنطقة والقوات الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن القوات الإسرائيلية تحاصر منزلين في المنطقة، تعتقد أن أحدهما يملكه منفذ عملية أريئيل من عائلة "العاصي" والآخر لصديقه من عائلة العبوه.

وأشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت هاني أشرف خلفه، ونايف الطوباسي وتامر قنديل وشخص من عائله البسطامي وأياد أبو صالحه ومصعب الكوني.

إقرأ المزيد
مقتل مستوطن في عملية طعن في الضفة الغربية

وفي تفاصيل العملية، أشارت مصادر أن الشاب الفلسطيني كان يحمل سكينين عندما انقض على المستوطن، ثم حاول الفرار حينها شاهده ضابط إسرائيلي وقام بمطاردته بسيارته وصدمه مرتين، لكنه تمكن من النهوض والفرار من المكان.

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة