قتيل و 70 جريحا في اقتحام إسرائيلي لنابلس بحثا عن منفذ عملية أريئيل

أفادت مراسلتنا في رام الله أن شابا فلسطينيا قتل وأصيب 70 آخرون خلال اقتحام قوات خاصة إسرائيلي منطقة الجبل الشمالي في نابلس.

وذكرت مراسلتنا أن مواجهات اندلعت بين عدد من شبان المنطقة والقوات الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن القوات الإسرائيلية تحاصر منزلين في المنطقة، تعتقد أن أحدهما يملكه منفذ عملية أريئيل من عائلة "العاصي" والآخر لصديقه من عائلة العبوه.

وأشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت هاني أشرف خلفه، ونايف الطوباسي وتامر قنديل وشخص من عائله البسطامي وأياد أبو صالحه ومصعب الكوني.

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وفي تفاصيل العملية، أشارت مصادر أن الشاب الفلسطيني كان يحمل سكينين عندما انقض على المستوطن، ثم حاول الفرار حينها شاهده ضابط إسرائيلي وقام بمطاردته بسيارته وصدمه مرتين، لكنه تمكن من النهوض والفرار من المكان.

المصدر: معا