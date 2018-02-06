هل تحل الشطرنج السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، كيرسان إيلومجينوف، أنه يعمل على تنظيم "مباراة سلام" للشطرنج تجمع بين ألف شاب إسرائيلي وألف شاب فلسطيني.

وقال إيلومجينوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "اقترحت على اتحادي الشطرنج الإسرائيلي والفلسطيني إجراء مباراة سلام على الحدود بين إسرائيل وفلسطين. ويمكن وضع ألف طاولة للشطرنج في المكان الذي يمر به الجدار العازل، وسيلعب وراءه ألف طفل إسرائيلي وألف طفل فلسطيني".

وأضاف أن الفكرة الرئيسية تتمثل في الشعار "الشطرنج بدلا من كلاشنيكوف".

وكان إيلومجينوف قد نظم في العام الماضي "مباراة سلام" بين مولدوفا وترانسنيستريا، كما ينوي تنظيم مبادرة أخرى بين أطفال الكوريتين.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف