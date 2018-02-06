رويترز عن وزير الخارجية التركي: لا خلاف لدينا مع روسيا بشأن عملية عفرين في سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لا يوجد خلاف بين أنقرة وموسكو، بشأن العملية العسكرية التي تشنها بلاده في عفرين شمالي سوريا.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لا يوجد خلاف بين أنقرة وموسكو، بشأن عملية "غصن الزيتون" التي تشنها بلاده شمالي سوريا، مؤكدا وجود اتصال وثيق بشأنها.

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وأكد جاويش أوغلو، خلال مقابلة صحفية مع قناة "tgrt haber"، أن القوات التركية انتهت من بناء نقطة مراقبة سادسة في منطقة إدلب السورية.

وكانت أنقرة أطلقت العملية العسكرية قبل أسبوعين وتستهدف من خلالها الوحدات الكردية شمالي سوريا.

المصدر: رويترز