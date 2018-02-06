توجه روسي لتوقيع اتفاق تعاون عسكري مع لبنان

أوعزت الحكومة الروسية لوزارة الدفاع بإجراء مباحثات مع نظيرتها اللبنانية، والتوقيع على اتفاقية حول التعاون العسكري الثنائي.

ووفقا لنص القرار الحكومي، الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، فإن مشروع الاتفاق، يتضمن مجالات التعاون الرئيسية، وهكذا، يعتزم الطرفان إجراء "تبادل وجهات النظر والمعلومات حول قضايا الدفاع، وتعزيز الثقة المتبادلة والأمن الدوليين وتعزيز مكافحة الإرهاب.. وتطوير العلاقات في مجالات التدريب المشترك والدعم الهندسي والمعلوماتي والتعليم الطبي والعسكري، والتاريخ العسكري والطوبوغرافيا والهيدروغرافيا العسكرية، والرياضة، والثقافة.

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ومن بين مجالات التعاون أيضا، "(عمليات) البحث والإنقاذ في البحر، ومكافحة الإرهاب والقرصنة".

ويقترح أن يتبادل الجيش الروسي واللبناني، زيارات بين الوفود، والمشاركة في المناورات العسكرية أو الحضور بصفة مراقب، وعقد اجتماعات عمل للخبراء، وتدريب وتجهيز الأفراد العسكريين.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر تبادل "زيارات سفن حربية وطائرات عسكرية بين الجانبين".

المصدر: تاس

إياد قاسم